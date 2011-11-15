Россия продаст Алжиру 16 учебно-боевых самолетов Як-130

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15 ноября 2011, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Россия намерена выполнить требования по контракту с Алжиром и до конца года продать этой стране 16 учебно-боевых самолетов Як-130 и затем приступить к переговорам в рамках возможного опциона.



Выполнение контракта будет выполнять корпорация "Иркут". Заместитель руководителя службы маркетинга и внешних связей корпорации "Иркут" Андрей Алешин сказал во вторник на проходящем в ОАЭ авиасалоне Dubai Airshow-2011, что "до конца года все 16 самолетов Як-130 будут отгружены в Алжир".



По словам Андрея Алешина, в настоящее время все самолеты полностью готовы, облетаны и ждут отгрузки, передает Интерфакс.