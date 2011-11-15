Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

В Кремле опровергли причастность Суркова к разработке программы Медведева

15 ноября 2011, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле опровергли информацию об участии первого заместителя главы администрации Президента РФ Владислава Суркова в разработке премьерской программы для Дмитрия Медведева.

Источник, близкий к чиновнику, отметил, что тот "ничего не пишет, потому что  никогда не слышал о программе для главы государства "Сто дней Дмитрия Медведева", передает Интерфакс.

"Ведомости" ссылаясь на двух чиновников, знакомых с разработкой программы, а также на замминистра экономразвития Станислава Воскресенского и координатора "большого правительства" Михаила Абызова, сообщили о программе, с которой, как предполагается, Медведев заступит на пост премьера.

По данным издания, над программой работают Владислав Сурков вместе с помощником президента Аркадием Дворковичем и министр экономразвития Эльвира Набиуллина.

Отметим, Воскресенский и  Абызов сообщили. что не участвуют в работе на программой, передает Лента.ру.
Ранее пресс-секретарь президента Наталья Тимакова сообщила, что  глава государства исполняет обязанности и обдумывает ключевые направления будущей деятельности, после выборов президента. Но пока преждевременно говорить о программе работы Дмитрия Медведева в качестве возможного председателя правительства после президентских выборов.

ИЧ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан