В Кремле опровергли причастность Суркова к разработке программы Медведева

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15 ноября 2011, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле опровергли информацию об участии первого заместителя главы администрации Президента РФ Владислава Суркова в разработке премьерской программы для Дмитрия Медведева.

Источник, близкий к чиновнику, отметил, что тот "ничего не пишет, потому что никогда не слышал о программе для главы государства "Сто дней Дмитрия Медведева", передает Интерфакс.

"Ведомости" ссылаясь на двух чиновников, знакомых с разработкой программы, а также на замминистра экономразвития Станислава Воскресенского и координатора "большого правительства" Михаила Абызова, сообщили о программе, с которой, как предполагается, Медведев заступит на пост премьера.

По данным издания, над программой работают Владислав Сурков вместе с помощником президента Аркадием Дворковичем и министр экономразвития Эльвира Набиуллина.

Отметим, Воскресенский и Абызов сообщили. что не участвуют в работе на программой, передает Лента.ру.

Ранее пресс-секретарь президента Наталья Тимакова сообщила, что глава государства исполняет обязанности и обдумывает ключевые направления будущей деятельности, после выборов президента. Но пока преждевременно говорить о программе работы Дмитрия Медведева в качестве возможного председателя правительства после президентских выборов.