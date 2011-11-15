Владимир Путин собрался лечить зубы губернатору старым зубным буром

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15 ноября 2011, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

После посещения больницы в селе Головчино Белгородской области премьер-министр РФ Владимир Путин пригрозил губернатору области, что сам вылечит ему зубы на старой стоматологической аппаратуре.



В ходе рабочей поездки по Белгородской области, в сопровождении министра здравоохранения РФ Татьяны Голиковой Владимир Путин прошелся по корпусам Головчинской участковой больницы, он выслушал пожелания медиков, которые признались российскому премьеру, что мечтают об аппаратуре УЗИ, маммографе, электрокардиографе и новом стоматологическом кабинете, сообщает ИТАР-ТАСС.



В кабинете зубного врача Владимир Путин попросил губернатора Белгородской области Евгения Савченко присесть в кресло старенького стоматологического аппарата и, смеясь, взял в руки зубной бур: "Присядьте, пожалуйста. Если не поменяете (аппаратуру), я приеду к вам и буду лечить этим аппаратом тут все сам".



На что губернатор сразу ответил: "Обещаю. Все понятно".



