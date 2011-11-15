Косовские сербы просят дать им российское гражданство

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15 ноября 2011, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Первый секретарь посольства России в Белграде Олег Булдаков сообщил, что в посольство России в Белграде с просьбой о предоставлении гражданства РФ обратились более 20 тысяч косовских сербов.



Олег Булдаков рассказал, что таким образом сербы хотят получить защиту из России и гарантии своей безопасности, они подали заявления и часть подписей. Представитель сербской стороны сказал, что число косовских сербов, желающих получить российский паспорт, может быть и большим.



По словам Олега Булдакова, обращение сербов уже направлено в Государственную думу РФ, которой предстоит рассмотреть данный вопрос. Дипломат отметил, что депутатам нужно тщательно изучить все возможные последствия подобного решения, передает РБК.ру.



Напомним, после того, как состоялось отделение Косово, а затем и провозглашение его независимости, тысячи сербов покинули свой край. Те, кто остались, сейчас живут в анклавах, которые периодически подвергаются нападениям этнических албанцев. До сегодняшнего дня в Косово безопасность для проживающих там людей обеспечивают силы KFOR, однако они фактически ничего не делают для защиты сербов, и их не раз обвиняли в бездеятельности.