Противник строительства АЭС объявлен в розыск

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15 ноября 2011, 15:51 [«Аргументы Недели», Надежда Попова ]

Калининградский правозащитник, эколог Михаил Костяев просит политическое убежище в Литовской Республике.

Но в России Костяева называют «псевдоэкологом». Его уже обвинили в присвоении государственных средств. Прокуратура потребовала для Костяева 5 лет тюрьмы. Опасаясь расправы, он уехал в Вильнюс

Имя Михаила Костяева стало известно широкой общественности в 2005 году по делу о десятирублевках со штампом «Россия без Путина». Юноша Костяев, придерживающийся тогда национал-большевистских взглядов, заказал в типографии печать с соответствующим лозунгом. И проштамповал более сотни 10-рублевых купюр. Прокуратура возбудила уголовное дело, однако, судья неожиданно удовлетворил ходатайство допросить гражданина В.В.Путина, как того требует УПК России. Но в итоге дело было прекращено.

Новое уголовное дело против М. Костяева по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества с использованием служебного положения») было возбуждено в разгар подготовки общественниками документов на регистрацию инициативной группы по проведению референдума против строительства Балтийской АЭС. По версии следствия, в 2009 году Михаил Костяев похитил 250 тыс. рублей, выделенных на оплату студентам, участвовавшим в федеральной целевой программе помощи безработным. В то время Костяев возглавлял Калининградский региональный общественный фонд помощи животным.

Сегодня Михаил Костяев объявлен в розыск. Как сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда, уже вступило в силу соответствующее решение Центрального районного суда.

По данным СМИ, Михаил Костяев, действительно, скрывается в Литве. Он уже получил разрешение в Департаменте миграции Литовской Республики жить на территории страны в течение трех месяцев. Далее, согласно процедуре, он будет ожидать ответа на свой запрос по поводу политического убежища.

Адвокат Олег Сопов, защищавший права Костяева в суде, сказал журналистам, что от него ничего не зависит. «Неявка моего подзащитного в суд на оглашение приговора стала неожиданностью даже для меня, - признался Олег Сопов. - Теперь все вопросы к суду. Дело приостановлено. Михаил Костяев объявлен в розыск. Никаких ходатайств в этой ситуации адвокаты не пишут».

По словам защитника, с учетом новых обстоятельств Михаил Костяев должен быть объявлен в розыск через Интерпол.