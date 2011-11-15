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//Общество

Противник строительства АЭС объявлен в розыск

15 ноября 2011, 15:51 [«Аргументы Недели», Надежда Попова ]

Калининградский  правозащитник, эколог  Михаил Костяев просит политическое убежище в Литовской Республике.

Но в России  Костяева  называют «псевдоэкологом». Его уже  обвинили в присвоении государственных средств. Прокуратура потребовала для Костяева 5 лет тюрьмы. Опасаясь расправы, он уехал в Вильнюс

Имя Михаила Костяева стало известно  широкой общественности  в 2005 году по делу о десятирублевках со штампом «Россия без Путина». Юноша Костяев, придерживающийся тогда национал-большевистских взглядов, заказал в типографии печать с соответствующим лозунгом. И проштамповал более сотни 10-рублевых купюр. Прокуратура возбудила уголовное дело, однако, судья неожиданно удовлетворил ходатайство допросить гражданина В.В.Путина, как того требует УПК России. Но в итоге дело было прекращено.

Новое уголовное дело против М. Костяева по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества с использованием служебного положения») было возбуждено в разгар подготовки общественниками документов на регистрацию инициативной группы по проведению референдума против строительства Балтийской АЭС. По версии следствия, в 2009 году Михаил Костяев похитил 250 тыс. рублей, выделенных на оплату студентам, участвовавшим в федеральной целевой программе помощи безработным. В то время Костяев возглавлял Калининградский региональный общественный фонд помощи животным.

Сегодня Михаил Костяев объявлен в розыск. Как сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда,  уже вступило в силу соответствующее решение Центрального районного суда. 

По данным СМИ, Михаил Костяев, действительно, скрывается в Литве. Он уже получил  разрешение в Департаменте миграции Литовской Республики  жить на территории страны в течение трех месяцев. Далее, согласно процедуре, он будет ожидать ответа на свой запрос по поводу политического убежища.

Адвокат Олег Сопов, защищавший права Костяева в суде,  сказал  журналистам, что от него ничего не зависит. «Неявка моего подзащитного в суд на оглашение приговора стала неожиданностью даже для меня, - признался Олег  Сопов. - Теперь все вопросы к суду. Дело приостановлено.  Михаил Костяев  объявлен в розыск. Никаких ходатайств в этой ситуации адвокаты не пишут». 

По словам защитника, с учетом новых обстоятельств Михаил Костяев должен быть объявлен в розыск через  Интерпол. 

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