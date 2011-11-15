Путин прибыл на Всероссийский форум сельской интеллигенции в Грайворон

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15 ноября 2011, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Российский премьер Владимир Путин прибыл во вторник на Всероссийский форум сельской интеллигенции в город Грайворон Белгородской области, здесь он примет участие в пленарном заседании форума.



Основная цель встречи - привлечь внимание к врачам, учителям, ветеринарам, агрономам, работникам культуры и представителям других профессий, которые после получения высшего образования решили работать в сельской местности. Съезд проводится под эгидой Общероссийского народного фронта.



Работа форума состоит из двух этапов. В ходе первого этапа участники обсудят в формате "круглых столов" пути решения вопросов в таких областях, как развитие сельских поселений, участие бизнеса в развитии села, сельские медицина и образование, развитие массового спорта, работа с сельской молодежью, сохранение культурного наследия российской деревни.



А в ходе второго этапа заседания будут рассмотрены наиболее актуальные проблемы, а их перспективные варианты решений будут вынесены на обсуждение участников пленарного заседания, в котором примет участие и премьер-министр России.



Кроме того, в рамках рабочей поездки российский премьер Владимир Путин посетит ряд социальных объектов в селах Головчино и Антоновка, здесь премьера ознакомят с условиями работы сельских врачей, преподавателей и работников культуры. Владимир Путин посетит участковую больницу и посмотрит, как работают здесь врачи, он также посетит детскую школу искусств и Антоновский сельский модельный дом культуры, об этом передает ИТАР-ТАСС.