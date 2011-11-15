Лужков 4 часа давал показания в следственном департаменте МВД РФ

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15 ноября 2011, 15:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков во вторник завершил дачу показаний в следственном департаменте МВД РФ по делу о хищениях в Банке Москвы. Допрос экс-градоначальника продолжался около четырех часов. Лужков покинул кабинет следователя в статусе свидетеля.

После дачи показаний к журналистам он не подошел, передает РИА Новости. Ранее адвокат Юрия Лужкова Генри Резник сообщал, что у его подзащитного "мажорное настроение".

Резник не раскрыл подробностей допроса, сославшись на подписку о неразглашении. Защитник следил, чтобы Лужкову задавали вопросы в рамках указанного дела.

Напомним, Юрий Лужков, бывший главой города в течение 18 лет, был досрочно отправлен в отставку с поста мэра Москвы в сентябре 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева в связи с утратой доверия. В конце того же года следственный департамент МВД возбудил дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы.