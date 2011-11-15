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15 ноября 2011, 15:46 [ «Аргументы Недели. Уфа» ]

gov.mari.ru

Эксперты считают, что появление второго ребенка ухудшает материальное положение российской семьи вдвое. В Уфе сегодня проходит V Всероссийский форум матерей.

Член комиссии при президенте РФ по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике Елена Николаева сообщила, что в России 32% семей относятся к категории бедных, имея среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

По словам Николаевой, в нашей стране в бедности живут половина семей с двумя детьми и две трети семей - с тремя и более детьми. Она отметила, что в России появление второго ребенка ухудшает материальное положение семьи в среднем в два раза. Третьего - в четыре раза по сравнению с материальным положением семьи с одним ребенком.