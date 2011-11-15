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//Общество

В Москве с 4 по 6 декабря пройдет Всероссийский молодежный форум

15 ноября 2011, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве с 4 по 6 декабря пройдет Всероссийский молодежный форум. Ожидается, что на форум прибудет около 30 тысяч участников со всей России, об этом сообщается в социальной сети "Вконтакте".

Анастасия Шипилова, разместившая информацию на своей страничке в сети, написала, что "форум посвящен молодежной политике. Проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Сейчас формируются предварительные списки участников. Ожидается около 30 тысяч участников со всей России и около шести тысяч с Санкт-Петербурга". Кроме того, она указывает, что "форум будет очень похож на Селигер", и обращается ко всем заинтересовавшимся с призывом присылать заявки на участие в форуме, отмечая, что проживание, питание и проезд на поезде Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург будет оплачено Федеральным агентством по делам молодежи. Также отправляющимся на форум участникам, чей возраст 18 и старше, рекомендуется взять открепительное удостоверение в избирательной комиссии, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму в Москве.

В молодежном движении "Наши" также подтвердили информацию о готовящемся форуме, который в молодежной среде уже назвали "зимний Селигер". В частности, комиссар "Наших" Лиана Азизян рассказала, что скорее всего, это будет палаточный лагерь, но так как в это время уже холодно, то мероприятие пройдет в нескольких павильонах на ВДНХ.

СБ

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