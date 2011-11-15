Рада проголосовала против смягчения санкций за экономические преступления

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15 ноября 2011, 14:54 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото с сайта gorodkiev.com.ua

В Украине во вторник Верховная Рада отклонила поправку к президентскому закону о смягчении наказания за экономические преступления. С этой инициативой ранее выступила оппозиция.

Такая поправка позволяла бы освободить из заключения экс-премьера Юлию Тимошенко. Ее в октябре Печёрский суд Киева приговорил к семи годам лишения свободы за превышение должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.