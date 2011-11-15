В Хабаровске вопросы по пенсии помогут решить мобильные офисы ПФР

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15 ноября 2011, 14:52 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске консультацию специалистов Управления Пенсионного фонда можно получить в режиме мобильного офиса. Передвижная клиентская служба 16 ноября будет работать на Центральном рынке с 14:00 до 16:00, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе ПФР.



Индивидуальные предприниматели смогут оперативно получить информацию об уплате страховых взносов, а посетители рынка - ответы на актуальные вопросы: правильно ли исчислен размер пенсии, какой порядок обращения за назначением пенсии по старости, в каких случаях пенсия назначается досрочно, на какие цели можно направить материнский капитал, какие документы необходимы для использования материнского капитала на строительство дома собственными силами без привлечения подрядчика, как увеличить будущую пенсию, сколько необходимо перечислить дополнительных страховых взносов, чтобы получить поддержку государства в формировании пенсии и др.



Специалисты УПФР смогут принять документы для оформления и перерасчета пенсии, документы для оформления сертификата на материнский капитал, зарегистрировать в системе персонифицированного учета и выдать свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также необходимые справки.