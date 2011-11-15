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15 ноября 2011, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта wikipedia.org

На американскую авиакомпанию "American Airlines" наложен крупный административный штраф в размере 900 тысяч долларов, заявили во вторник в министерстве транспорта США.

Это связано с тем, что свыше 600 пассажиров этой авиакомпании, вылетавших в мае этого года из Чикаго, провели более 3 часов на борту самолетов, уже находившихся на лётном поле.

Такие санкции в адрес крупнейшего перевозчика стали первым штрафом в отношении авиакомпаний в соответствии с правилом, введенным американской администрацией в отношении тех задержек авиарейсов, когда пассажиры вынуждены ожидать вылета, уже находясь в креслах авиалайнера, передаёт BBC.

Подобные меры были введены в апреле прошлого года после серии инцидентов, когда пассажиры проводили по 10 и даже более часов на борту самолета, дожидаясь вылета.