Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

За задержки авиарейсов почти на миллион долларов оштрафована "American Airlines"

15 ноября 2011, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org

На американскую авиакомпанию "American Airlines" наложен крупный административный штраф в размере 900 тысяч долларов, заявили во вторник в министерстве транспорта США.

Это связано с тем, что свыше 600 пассажиров этой авиакомпании, вылетавших в мае этого года из Чикаго, провели более 3 часов на борту самолетов, уже находившихся на лётном поле.

Такие санкции в адрес крупнейшего перевозчика стали первым штрафом в отношении авиакомпаний в соответствии с правилом, введенным американской администрацией в отношении тех задержек авиарейсов, когда пассажиры вынуждены ожидать вылета, уже находясь в креслах авиалайнера, передаёт BBC.

Подобные меры были введены в апреле прошлого года после серии инцидентов, когда пассажиры проводили по 10 и даже более часов на борту самолета, дожидаясь вылета.

ЛБ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…

//новости ан

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…