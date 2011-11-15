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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Адвокат Генри Резник: Лужков находится в мажорном настроении

15 ноября 2011, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Лужков вызван в следственный департамент МВД РФ качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. Представитель Лужкова - адвокат Генри Резник - сообщил, что Лужков находится в мажорном настроении.

Журналисты, находящиеся у здания следственного департамента отмечают, что Лужков прошел на допрос через черный ход. Как предполагает Генри Резник, допросего доверителя затянется из-за необходимости внимательно ознакомиться с документами.
Резник уверенно отметил, что сегодня планируется завершить допрос и что, вероятнее всего, после сегодняшнего дня больше вопросов у следствия к Юрию Михайловичу Лужкову не будет.
ЕП

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