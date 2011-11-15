Главная лесная красавица России - уроженка Волоколамского района Подмосковья

//Общество

15 ноября 2011, 13:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве на Cоборной площади Кремля будет установлена главная новогодняя ёлка страны высотой более 34 метров и весом около 7 тонн, сообщил во вторник пресс-секретарь упрделами президента РФ Виктор Хреков.

По его словам, главная лесная красавица страны в этом году выбрана в одном из лесничеств Волоколамского района Подмосковья, передаёт радио "Маяк". В ночь на 19 декабря ель будет доставлена в Кремль и затем установлена в специальный бетонный "стакан".

25 декабря пройдет общероссийская новогодняя ёлка, в которой примут участие более 5,5 тыс. детей из различных российских регионов.