В Москве коммунальщики готовятся к предстоящему ночью резкому похолоданию

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15 ноября 2011, 12:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта kirishi-avto.ru

Коммунальные службы Москвы готовятся к предстоящему ночью резкому понижению температуры, сообщили во вторник в комплексе городского хозяйства столицы.

При похолодании коммунальщики обработают дороги, тротуары, дворы, остановки, и подходы к метро противогололёдными реагентами, передаёт Интерфакс. По данным синоптиков, минувшей ночью в столице выпало около 4 мм осадков, однако из-за плюсовой температуры почти весь снег растаял.

Напомним, в ночь на 8 ноября коммунальные службы Москвы уже обрабатывали особо опасные участки дорог противогололёдными реагентами, на которые мэрия Москвы затратила около 2 млрд рублей.