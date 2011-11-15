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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Самый большой в мире жёлтый бриллиант ищет своего первого владельца

15 ноября 2011, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта uvelir.info
Фото с сайта uvelir.info

Уникальный жёлтый бриллиант, найденный в прошлом году в ЮАР, будет выставлен на аукцион Sotheby's, который пройдет сегодня в Женеве. Оценочная стоимость грушевидного бриллианта весом 110 карат $11-15 млн.

Напомним, этот драгоценный камень , которому дали название "Капля Солнца"- самый большой из известных жёлтых бриллиантов. Тот, кто купит алмаз, который миллионы лет лежал под землей, станет его первым владельцем.

Один из последних жёлтых бриллиантов, проданных на аукционе, ушел за $6,5 млн - его купили в октябре на аукционе Kristy.

ЛБ

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