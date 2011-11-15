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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Посол РФ в Великобритании: экономические отношения Москвы и Лондона улучшаются

15 ноября 2011, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

www.bbc.co.uk
www.bbc.co.uk

Сегодня климат в отношениях России и Великобритании намного лучше, чем он был несколько лет назад, и это создаёт новые перспективы для взаимодействия между странами, заявил во вторник посол РФ Александр Яковенко.

По словам посла, свидетельством тому стал недавний визит в Москву премьер-министра Великобритании, во время которого были подписаны многочисленные двусторонние соглашения между частными компаниями и государственными предприятиями в области экономики, заявил Александр Яковенко в своем видеообращении на открытии инвестиционного форума RussiaTALK.

Отношения Москвы и Лондона заметно ухудшились в последние годы в связи с "делом Литвиненко", претензиями властей РФ к Британскому Совету в России, а также позиции Великобритании по действиям России во время конфликта вокруг Южной Осетии, напоминает РИА Новости.

"Экономика, инвестиции, торговля всегда были сильной стороной наших двусторонних отношений, даже в те времена, когда наши отношения были не очень хорошими", - добавил он.

Россия представляет новые великолепные возможности для британских инвесторов, выразил согласие с российским дипломатом исполняющий обязанности посла Великобритании в РФ Денис Киф. По его словам, Лондон заинтересован в инвестициях в Россию, в частности, в инновационный сектор, однако Москва должна улучшить свою юридическую систему.

"Мы должны добиваться того, чтобы контракты выполнялись, платежи совершались, и юридическая система страны способствовала этому, совершенствуясь должным образом", - сказал посол РФ в Великобритании.

Он подчеркнул, что речь идет о сделках на многие миллиарды долларов.

ЛБ

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