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//Общество

Таджикский суд назначит дату кассации по делу пилотов Садовничего и Руденко

15 ноября 2011, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ozodi.org
Фото с сайта ozodi.org

Суд Хатлонской области на юге Таджикистана назначит во вторник дату рассмотрения кассационной жалобы на приговор пилотам авиакомпании "Ролкан" гражданину России Владимиру Садовничему и гражданину Эстонии Алексею Руденко.

Напомним, 8 ноября суд приговорил Садовничего и Руденко к 8,5 годам лишения свободы. Их признали виновными в контрабанде, незаконном пересечении госграницы и нарушении правил международных полетов.

В понедельник вечером прокуратура таджикского города Курган-Тюбе объявила в межгосударственный розыск Сергея Полуянова - главу компании "Ролкан", на самолетах которой летали Садовничий и Руденко.

В понедельник также заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин  высказал серьезное беспокойство относительно будущего Садовничего и Руденко во время встречи с послом Республики Таджикистан в РФ Абдулмаджидом Достиевым. 

ЛБ

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