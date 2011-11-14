Евросоюз принял новые правила использования сканеров безопасности

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14 ноября 2011, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

Европейский союз в понедельник принял новые правила использования в аэропортах сканеров безопасности, согласно которым пассажиров будут предупреждать о сканировании, а также предоставлять им альтернативный способ контроля.

Заместитель председателя Еврокомиссии Сиим Каллас заявил, что новые правила предполагают строгие гарантии защиты здоровья и прав человека. Сканеры безопасности, дающие на экране изображение полностью раздетого человека, используются во многих странах. Причем они показали более высокую эффективность, чем рамки металлодетекторов, передает "Интерфакс".

Но власти европейских аэропортов пока не обязаны устанавливать "раздевающие" сканеры.



По новым правилам ЕС запрещено сохранять или копировать изображения, полученные через сканер безопасности. Сотрудники, которые смотрят эти изображения, должны находиться в отдельном помещении, а не там, где проводится сканирование.

Авиапассажиры также должны быть предупреждены, что их будут сканировать. Они также имеют право выбрать альтернативный способ контроля. В интересах защиты здоровья пассажиров в аэропортах ЕС разрешено устанавливать только те типы сканеров, в которых не применяются рентгеновские лучи.

"Сканеры безопасности - это не панацея, но они дают реальную возможность повысить безопасность пассажиров", - подчеркнул Сиим Каллас.