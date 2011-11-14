Суд арестовал женщину, сбившую насмерть двоих мужчин на Бирюлевской

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14 ноября 2011, 20:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Нагатинский суд Москвы в понедельник санкционировал арест на два месяца женщины-водителя Жанны Суворовой, сбившей в субботу, 12 ноября, насмерть двух пешеходов на Бирюлевской улице в Москве.

Следствие ходатайствовало об аресте женщины, обосновывая, что преступление имеет широкий общественный резонанс, а Суворова может скрыться или иным путем воспрепятствовать установлению истины. Прокурор счел ходатайство следствие обоснованным.

Адвокат Суворовой Алексей Демин ходатайствовал об избрании для его подзащитной меры пресечения, не связанной с лишением свободы и освободить ее под залог в 1 миллион рублей. По словам защитника деньги, собрали ее коллеги по работе.

"АН" накануне сообщали, что в Москве пьяная женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, насмерть сбила двух пешеходов на Бирюлевской улице в районе дома 30. В столичном главке МВД уточнили, от полученных травм скончались на месте два молодых человека 22 и 27 лет.

По словам свидетелей ДТП, Ниссан несся быстрее ста километров в час.