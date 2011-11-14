Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

ГИБДД предупреждает об опасностях на дорогах Москвы в связи со снегопадом

14 ноября 2011, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

ГИБДД столицы призвала водителей автомобилей быть осторожными в связи с ожидаемым  в ночь на 15 ноября в Москве снегопадом.
Водителей убедительно просят быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.

Официальный представитель Управления ГИБДД Москвы Артем Иванов  рекомендовал автовладельцам избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в ночь на вторник значительно похолодает и начнутся снегопады.

ИЧ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан