ГИБДД предупреждает об опасностях на дорогах Москвы в связи со снегопадом

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14 ноября 2011, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

ГИБДД столицы призвала водителей автомобилей быть осторожными в связи с ожидаемым в ночь на 15 ноября в Москве снегопадом.

Водителей убедительно просят быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.

Официальный представитель Управления ГИБДД Москвы Артем Иванов рекомендовал автовладельцам избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в ночь на вторник значительно похолодает и начнутся снегопады.