Обвиняемым в совершении теракта в метро Минска грозит смертная казнь

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14 ноября 2011, 19:05 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук попросил приговорить обвиняемых в совершении апрельского теракта в минском метро Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к смертной казни.

Отметим, смертная казнь в Белоруссии предполагает расстрел. «Окончательно прошу назначить Ковалеву исключительную меру наказания в виде смертной казни и Коновалову исключительную меру наказания в виде смертной казни», – сказал государственный обвинитель, передает РИА Новости.

В Минске взрыв в метро прогремел 11 апреля вечером в час пик на пересадочной станции метро «Октябрьская». Жертвами теракта стали 15 человек. Более 200 человек пострадали и были госпитализированы. Предполагаемые организаторы взрыва Коновалов и Ковалев были задержаны белорусскими спецслужбами спустя сутки.