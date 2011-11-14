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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

В Москве до 2015 года построят 24 станции метро

14 ноября 2011, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве за ближайшие 4 года планируется построить 24 станции метро. На востоке и юге города появятся 18 станций подземки, еще 6 - на севере столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время осмотра строящегося участка "Лермонтовский проспект" - "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии, Собянин заявил о том, что масштабная часть запланированного строительства метро будет вестись именно на юге и востоке. "Фактически половина всех объемов", поскольку районы в этих частях города хуже всего обеспечены данным видом транспорта, отметил мэр. В свою очередь заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин напомнил, что на юге и востоке города будет сооружено четыре участка разных веток московской подземки: от "Новогиреево" до "Новокосино", от "Выхино" (самая загруженная станция столицы - в сутки обслуживает 35 тыс. пассажиров) до "Жулебино", от "Марьино" до "Зябликово" и от "Братеево" до "Зябликово". В этом секторе будет построено 36 км линий, включая 18 новых станций, передает РБК.

ЕЛ

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