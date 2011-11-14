Старшая дочь Юрия Лужкова занялась бизнесом в Европе

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14 ноября 2011, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Старшая дочь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова 19-летняя Елена занялась бизнесом в Европе. По словам Юрия Лужкова, его дочь намерена заняться выпуском парфюмерии и косметики, а он всячески ее поддерживает.

В Словакии в Братиславе уже зарегистрирована компания Alener. Уставный капитал компании 5 тысяч евро. А компанию в Австрии — Elena L. Handels- und Beteiligungs — девушка продала местным предпринимателям, сообщает издание "Маркер". Проданная фирма имела широкую специализацию: розничная и оптовая торговля, брокерские услуги, консалтинг, организация мероприятий, реклама и маркетинговые исследования, сдача в аренду.

Напомним, год назад бывший градоначальник Юрий Лужков вывез дочерей — Елену и Ольгу — в Лондон для подготовки к поступлению в университет.