//Общество

14 ноября 2011, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

http://www.psychology-guide.ru

Социологи назвали самую интересную работу и самую скучную. Самая увлекательная работа – у психологов. По-настоящему интересной свою профессию назвали 98% из них. Причём интерес у психологов и их клиентов обоюдный: специалистам интересно погрузиться в душевный мир пациента, а их клиентам – постичь своё сознание, разрешить внутренние конфликты и обрести гармонию.

«…Это то, что мне по-настоящему интересно. Да и не только мне: многие люди стремятся познавать свой внутренний мир и мир других людей…» - комментируют психологи. Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru выяснил у представителей 46 профессий и специальностей, считают ли они свою нынешнюю работу интересной. Буквально живут своими профессиональными свершениями менеджеры проектов, 97% из которых признались, что нынешняя работа интересна им как никакая другая. «…Это как иное измерение, параллельное социально-бытовому окружению», - рассуждают они.



Интерес к работе – у каждого свой. Так, дизайнерам импонирует творческая составляющая их профессии. «Дизайн – это творчество, основанное на логике. Сделать красиво – значит сделать удобно и понятно. Это зверски интересно», - комментируют они. В свою очередь журналисты высоко ценят свою профессию за возможность быть в курсе последних событий: «Что может быть лучше, чем работа в СМИ? Ты первым узнаешь горячие новости и доносишь их до зрителя тем или иным способом». Повышенное внимание общественности к рынку труда делает интересной и полезной работу инспекторов по кадрам: «…Приходится постоянно находиться в курсе всего, не только на работе, но и в стране, так как сейчас много изменений в трудовом законодательстве». Менеджеры по туризму с увлечением изучают другие страны, чтобы впоследствии предложить посетить их своим клиентам, а системные администраторы разгадывают занятные головоломки, которые «подкидывает» им работа с компьютерным «железом». Среди представителей этих профессий интересной свою работу назвали по 96% респондентов.



Результаты опроса наглядно демонстрируют, что интересной может быть любая работа, если она правильно и осознанно выбрана. Так, довольных своей работой много как среди людей, чья деятельность предполагает творческий подход, так и среди тех, кто ежедневно занимается, казалось бы, рутинной бумажной работой (по 93% среди пиарщиков и сметчиков).



Интерес к работе также стимулирует возможность карьерного роста и соотношение достигнутых результатов с оплатой труда. Об этом упоминают региональные представители (92%) и менеджеры по продажам (90%). Процесс саморазвития и освоения науки находит увлекательным 91% инженеров. По мнению большинства архитекторов (93%) и поваров (91%), интересно работать ради видимого результата. Возможность приносить помощь людям, а также общаться с ними делает интересной работу врачей (95%), медицинских сестёр (89%) и менеджеров по работе с клиентами (82%).



Наименьший интерес нынешняя работа вызывает у россиян, чья деятельность не требует высокой квалификации. К примеру, среди кладовщиков интересной свою работу считают 66% опрошенных, среди продавцов – 62%. Многие охранники и вовсе заявляют, что их деятельность откровенно скучна – хоть что-то увлекательное в своей работе находят лишь 48% из них.



Судя по комментариям респондентов, не считающих свою работу интересной, унылой является работа не по призванию: «Я её ненавижу и в самое ближайшее время поменяю!» Кроме того, интерес к профессии убивает низкая оплата труда («Не может быть интересным то, что изматывает и не даёт денег на нормальную жизнь») и недовольство руководством компании: «В моей компании управляющий менеджер некомпетентен, с трудом разбирается даже в трудовом кодексе». Потерю интереса к работе провоцирует и осознание того, что профессия потеряла свою былую значимость и престижность: «Хотелось бы больше уважения к профессии, как 10 лет назад…» У некоторых россиян снижение увлечённости работой связано с таким явлением, как профессиональное выгорание: «Это уже не интерес, а просто обыденность». Результаты опроса свидетельствуют: подавляющее большинство наших соотечественников, в какой бы сфере они ни были заняты, трудятся с увлечением. Работа должна доставлять удовольствие!





