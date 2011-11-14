Все больше миллионеров лишают наследства детей и родственников

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14 ноября 2011, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Все больше миллионеров в мире лишают наследства своих детей и ближайших родственников. Исследователи финансовой корпорации Barclays выяснили, что родиться в семье мультимиллионеров недостаточно для того, чтобы гарантировать себе достойное существование.

Богатые люди чаще других исключают своих ближайших родственников, в том числе собственных детей из завещания, пишет The Telegraph. Согласно опросу, 5% британцев, чье состояние составляет от одного до двух млн фунтов стерлингов, не оставляют ничего своим близким. При этом показатель для тех, чей капитал превышает 10 млн. фунтов, взлетает до 13%.



Специалисты установили, что деньги становятся причиной конфликта у 37% состоятельных семей, передает Радио "Маяк". По результатам исследования, 6% богатых британцев отказываются завещать свои деньги кому-либо из родственников. Каждый из этих миллионеров уверен, что процесс зарабатывания денег приносит больше удовольствия и счастья, чем неожиданное наследство.