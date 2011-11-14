Отряд кораблей ТОФ завершил визит в канадский Ванкувер

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14 ноября 2011, 15:28 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Отряд кораблей Тихоокеанского флота из крейсера "Варяг", танкера "Иркут" и морского спасательного буксир завершил в субботу визит в канадский Ванкувер и возвращается домой.



Отряд сначала побывал в Японии, в порту Майдзуру (на острове Хонсю), откуда взял курс на порт Апра на Марианских островах, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе ТОФ.

После визита на острова, в рамках которого состоялись совместные российско-американские антитеррористические учения, отряд ТОФ отправился в Канаду, где для россиян подготовили обширную культурную программу.



Ожидается, что корабли вернутся во Владивосток в начале декабря.