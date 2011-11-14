Грузия не признает выборы в Южной Осетии

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14 ноября 2011, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Грузия не признает президентские выборы в Южной Осетии, грузинские власти называют состоявшиеся накануне президентские выборы в Южной Осетии незаконными, об этом заявляет МИД Грузии.



В понедельник на брифинге заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе заявила, что "проведение в Цхинвали так называемых президентских выборов является очередной попыткой оккупационных и марионеточных режимов придать псевдодемократичность своим действиям. Ни о каких легитимных выборах речи быть не может, так как из Цхинвальского региона насильственно изгнанно большинство местного населения".



По ее словам, для грузинских властей и международного сообщества "не имеет никакого значения, какими результатами завершатся эти выборы, так как реально речь идет о том, что один марионеточный режим меняет другой", - цитирует Каландадзе Интерфакс.