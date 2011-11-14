У мигрантов из Таджикистана выявляют заболевания ВИЧ-инфекции и туберкулеза

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14 ноября 2011, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что у трудовых мигрантов из Таджикистана часто выявляют такие заболевания, как ВИЧ-инфекция и туберкулез.



Поэтому временный запрет на использование трудовой миграции из Таджикистана, по словам Геннадия Онищенко, может быть введен по медицинским соображениям.



"Естественным в данном случае выходом может стать рассмотрение вопроса о полном запрете на использование трудовой миграции из этого государства до решения вопроса о создании там хотя бы минимальных условий здравоохранения", - цитирует Онищенко Интерфакс.

По словам главы Роспотребнадзора, за минувший год с территории России было выдворено 188 граждан Таджикистана, из них 40 – с заболеванием ВИЧ, 103 – с туберкулезом, остальные – с другими опасными инфекциями. Каждый пятый из выдворенных из РФ иностранных граждан был из Таджикистана. А если "сравнивать эту ситуацию с полиомиелитом, который так остро воспринимался в общественном сознании, то данные цифры можно считать более острыми и более опасными в перспективе. Они лишний раз свидетельствуют о низком, приближающемся к нулю уровне здравоохранения в Таджикистане", - подчеркнул Геннадий Онищенко.