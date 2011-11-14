Познер готов ответить в суде перед внуком Сталина

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14 ноября 2011, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vladimirpozner.ru.

Телеведущий Владимир Познер заявил о готовности отстоять в суде мнение о причастности Сталина к расстрелу польских офицеров под Катынью. Познер готов ответить на исковое заявление, которое подал в суд внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.



Информация, озвученная Познером в эфире "Первого канала", подтверждается соответствующими документами, отметил телеведущий. При этом Познер отметил, что сам канал не должен нести ответственности за его высказывания, передает Интерфакс. 24 октября в эфире своей авторской программы Познер высказался о причастности Иосифа Сталина к расстрелу плененных в 1939 году Красной армией поляков. 28 октября внук Иосифа Сталина подал на телеведущего и "Первый канал" в суд с требованием опровергнуть сделанное заявление. Материальных претензий истец не выдвигал.

Реакция "Первого канала" на исковое заявление Евгения Джугашвили пока не известна.



