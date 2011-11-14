В Москве будут строить быстро возводимые убежища

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14 ноября 2011, 11:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

фото с сайта news.mail.ru

В мэрии города Москвы в понедельник сообщили, что на территории столицы будут строить быстровозводимые убежища (БВУ), их схема размещения будет разработана к лету 2012 года.



По заказу Москомархитектуры, защитные сооружения гражданской обороны предполагается, в случае необходимости, разместить на территории ЮВАО (667), ЮЗАО (643) и СЗАО (623). На разработку предпроектной и проектной документации на пять тысяч БВУ из бюджета столицы выделяется более 125 млн рублей.



В Москве существует сеть защитных сооружений гражданской обороны, в том числе, капитальные объекты, включая бомбоубежища времен Великой Отечественной войны, сооружения двойного назначения, включая Московский метрополитен, и на случай необходимости - БВУ, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах.



"Общее количество существующих объектов гражданской обороны в Москве - государственная тайна", - рассказал источник в силовых структурах. Он пояснил, что БВУ можно построить в течение нескольких суток силами московского стройкомплекса при максимально вероятной угрозе применения оружия массового поражения и для радиационной, химической и биологической защиты населения города, также он рассказал, что "существует три проекта БВУ, рассчитанные на размещение 50, 100 и 150 человек".