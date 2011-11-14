По итогам референдума в Южной Осетии русский язык стал вторым государственным

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14 ноября 2011, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Южной Осетии по итогам референдума, проведенного 13 ноября, русский язык станет вторым государственным языком республики. Решение принято 83,99% голосов населения Южной Осетии.



Председатель ЦИК Южной Осетии Белла Плиева сообщила, что данный результат получен после подсчета голосов на 85 из 86 избирательных участков.



Напомним, референдум о статусе русского языка в Южной Осетии прошел одновременно с президентскими выборами в республике, которые показали, что в республике состоится второй тур президентских выборов. Во второй тур с практически равными показателями вышли глава МЧС Юдной Осетии Анатолий Бибилов, набравший 25,44% голосов, и бывшая министр образования республики Алла Джиоева, набравшая 25,37% проголосовавших.



По словам главы ЦИК республики, всего на выборы и референдум пришли 67,05% избирателей. Окончательное оглашение итогов первого тура выборов состоится в течение пяти дней, согласно действующему законодательству республики Южная Осетия, передают Вести.ру.