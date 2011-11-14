Москвой на 70% управляют чиновники, оставшиеся со времен Лужкова

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14 ноября 2011, 09:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Москвой на 70% управляют чиновники, оставшиеся от бывшего мэра города Юрия Лужкова, заявил градоначальник Сергей Собянин. Еще раз Собянин напомнил о том, что не дает оценок предшественникам.



Мэр столицы Сергей Собянин за минувший год ни разу не встречался с экс-градоначальником Юрием Лужковым. "Ни одна из сторон не проявила заинтересованности в контакте. Видимо, не возникло надобности", - сказал мэр столицы в интервью журналу "Итоги". В то же время Собянин признался, что как только перешел на работу на Тверскую, 13, его поджидало, как минимум, два неприятных сюрприза. "Отсутствовала проектная документация по реконструкции вылетных магистралей, строительству метрополитена и развитию городской транспортной инфраструктуры в целом", - уточнил С.Собянин. По словам мэра, еще одним "открытием" стал тот факт, что все транспортно-пересадочные узлы Москвы оказались забиты торговыми точками.