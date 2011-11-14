В Республике Коми Жириновского объявили персоной нон грата

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14 ноября 2011, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского объявили в Республике Коми персоной нон грата, и пока он не извинится за высказывания в адрес республики, будет нежелательной персоной в регионе.



Об этом пишет газета "Коммерсант". По этому поводу глава Республики Коми Вячеслав Гайзер заявил, что высказывания лидера ЛДПР - это попытка вбить клин между русским и коми народами в республике. Он считает, что "вбивать клин между русским и коми народами — глупость высшего порядка либо политическая провокация, граничащая с экстремизмом, что еще хуже, ведь эта провокация — популистский предвыборный ход". "Выборы закончатся, а нам жить и работать дальше. Не Жириновский строил эту многонациональную страну, не ему и пытаться ее разрушить, — заявил он, напомнив, что начинал лидер ЛДПР "с антикавказских" инициатив. — Теперь, видимо, пришло время оскорблять другие народы". Вячеслав Гайзер подчеркнул далее, что "никакого конфликта между коми и русскими не было и не будет": "Пытаться его спровоцировать мы не дадим. Думаю, результат ЛДПР в декабре покажет, как разумные северяне оценивают задумки господина Жириновского".



Напомним, на теледебатах 7 ноября лидер ЛДПР говорил об униженном положении русских в РФ, где "нацменьшинства в 27 национальных регионах до сих пор имеют спецквоты на образование, руководящие должности, жилье". Он призвал отказаться от национального административного деления в РФ и перейти к территориальному. "Убрали у нас шесть национальных регионов, что, стало хуже? Кто-нибудь вспомнил Коми-Пермяцкий автономный округ? Пермский край! Там хорошо и русским, и коми!" По словам лидера ЛДПР, представителей народа коми он "никогда не видел в Коми": "Куда ни приеду, везде русские, даже в Сыктывкаре, столице Коми,— русские, а коми в меньшинстве".

После выступления лидера ЛДПР представители национально-культурных автономий (НКА) Коми высказали возмущение. Лидер НКА "Беларусь" Аркадий Крупенько заявил в свою очередь, что "выступление сводилось к тому, что в Коми притесняется коренной народ представителями других национальностей. Этого нет".







