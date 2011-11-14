Патриарх Кирилл прибыл в Ливан

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14 ноября 2011, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел из Сирии в Ливан. В рамках визита главы РПЦ в Антиохийскую православную церковь намечены посещения кафедрального собора Бейрута, Баламандского монастыря и встреча с президентом республики.



Также патриарх намерен встретиться с соотечественниками, Маронитским патриархом и местными православными жителями, передает РИА Новости. "Из Сирии я прибыл в Бейрут, чтобы помолиться с православными, иметь общение с народом Ливана, государственными деятелями. Буду рад также посетить Балмандский университет, встретиться с соотечественниками", - сказал патриарх на брифинге в аэропорту Бейрута. По словам владыки, он совершает официальный визит в Антиохийскую церковь, на канонической территории которой находится Ливан, в соответствии с православной традицией посещения каждым избранным патриархом всех других поместных православных церквей мира. Всего их насчитывается 15.