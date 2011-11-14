В дагестанском Каспийске проводится спецоперация, блокированы боевики

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14 ноября 2011, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

В дагестанском Каспийске в понедельник утром сотрудники силовых структур проводят спецоперацию, в одном из домов блокированы двое боевиков, сообщили в оперативном штабе силовых структур Дагестана.



В оперативном штабе рассказали, что спецоперация проводится "в районе улицы Алилова, дом № 150. Решением оперативного штаба введен режим КТО в 04.20. В настоящее время идет эвакуация жителей и переговоры с блокированными".



Ранее сотрудник правоохранительных органов Каспийска сообщил, что в частном доме укрываются, предположительно, двое боевиков. Идут переговоры, стрельбы и штурма дома пока не было.



В рамках спецоперации, по его словам, делается все, чтобы заблокированные боевики сдались добровольно, передает РИА Новости.