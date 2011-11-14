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//Общество

С Байконура к МКС стартует космический корабль «Союз»

14 ноября 2011, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

С Байконура к МКС стартует космический корабль «Союз»

С космодрома Байконур утром в понедельник стартует космический корабль "Союз". На орбиту отправляется новый экипаж МКС - россияне Антон Шкаплеров и Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Даниэл Бербанк.

Прямую трансляцию, организованную при помощи «Роскосмоса», можно будет увидеть на телеканале «Россия-24». Запуск намечен на 8:14 по мск. Стыковка "Союза" с МКС запланирована на утро среды. Новый экипаж выполнит на станции около двухсот экспериментов.

ЕЛ

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