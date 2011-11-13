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13 ноября 2011, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

В ОАЭ в Дубае сегодня открылся Международный авиакосмический салон "Дубай Аэрошоу-2011".

50 стран мира продемонстрируют свои экспонаты. Ожидается, что салон посетят более 55 тысяч человек.



"Рособоронэкспорт" представит современные достижения российского авиапрома и космической отрасли: многофункциональные истребители Су-35 и МиГ-29М/М2, учебно-боевой самолет Як-130, самолет-амфибия Бе-200, передает РИА Новости.

На выставке также широко будет представлена российская вертолетная техника. Посетители экспозиции "Рособоронэкспорта" смогут ознакомиться с военно-транспортными вертолетами типа Ми-17, боевыми Ка-52 и Ми-28НЭ и с самым грузоподъемным в мире транспортным вертолетом Ми-26Т.



Российские средства противовоздушной обороны будут представлены такими системами как ЗРС "Антей-2500", ЗРК "Тор-М2Э", "Бук-М2Э", "Тунгуска-М1", "Панцирь-С1", ПЗРК "Игла-С", а также средствами радиолокации, радиоэлектронной борьбы и автоматизированными системами управления.