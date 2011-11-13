Задержан подозреваемый в убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко

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13 ноября 2011, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мэра подмосковного города Сергиев Посад Евгения Душко. Глава ГУ МВД РФ по Московской области Николай Головкин заявил, что возможный убийца Евгения Душко находится в СИЗО.

По данным представителя полиции, есть много доказательств виновности этого человека. В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве согласен дать признательные показания, но только в присутствии прессы. Как сказал представитель ГУ МВД РФ по Подмосковью, по предварительным данным, человек хочет прославиться и целью совершения убийства была жажда славы.

"У нас есть все основания полагать, что этот человек причастен к ряду других тяжких преступлений", - сказал Николай Головкин, уточнив, что подозреваемый в убийстве мэра города Сергиев Посад был изначально задержан по другому делу.

"АН" сообщали, что мэр Евгений Душко был застрелен 22 августа 2011 года возле своего дома в городе Сергиев Посад.