Кто больше? Аукцион Sotheby's в Женеве: цена "капли солнца" - от $11млн
12 ноября 2011, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]
Стоимость выставленного на продажу уникальнейшего жёлтого бриллианта составит не менее $11млн и может достигнуть даже отметки в $15млн, по оценкам специалистов всемирно известного аукционного дома Sotheby's.
Речь идет об огромном камне, который получил название "Капля Солнца" и раньше выставлялся в Музее Естественной Истории Лондона. Этот бриллиант является самым крупным среди своих жёлтых "собратьев": вес грушевидного камня составляет 110,3 карата.
Продажа Солнечной Капли запланирована на 15 ноября этого года, сообщает портал ISRAland. Торги пройдут в гостинице "Beau-Rivage" в Женеве.
Поскольку этот бриллиант был найден и огранён только в прошлом году, известнейшие коллекционеры мира смогут посоревноваться за право стать его первым владельцем.