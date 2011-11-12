Стоимость выставленного на продажу уникальнейшего жёлтого бриллианта составит не менее $11млн и может достигнуть даже отметки в $15млн, по оценкам специалистов всемирно известного аукционного дома Sotheby's.

Речь идет об огромном камне, который получил название "Капля Солнца" и раньше выставлялся в Музее Естественной Истории Лондона. Этот бриллиант является самым крупным среди своих жёлтых "собратьев": вес грушевидного камня составляет 110,3 карата.

Продажа Солнечной Капли запланирована на 15 ноября этого года, сообщает портал ISRAland. Торги пройдут в гостинице "Beau-Rivage" в Женеве.

Поскольку этот бриллиант был найден и огранён только в прошлом году, известнейшие коллекционеры мира смогут посоревноваться за право стать его первым владельцем.