В начале следующей недели в Москву придут метели

В Москве в начале предстоящей недели резко похолодает, выпадет снег, придут метели. По данным столичного Метеобюро, в понедельник, 14 ноября, ожидается резкое падение атмосферного давления и понижение температуры.

Однако, по словам специалистов, перемена погоды вполне вписывается в характерное московское предзимье.

Во второй половине дня усилится ветер, небо затянут серые облака, также ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Стоит отметить, что пик похолодания придется на 15 ноября, когда холодный арктический воздух придет в столичный регион.

Понижение температуры будет сопровождаться резким северным ветром в порывах до 15 метров в секунду, снегом и метелями. К вечеру вторника температура в Подмосковье упадет до 4-6 градусов ниже нуля. В ночь на среду понижение температуры в области продолжится, выпадет снег. Предположительно, среднесуточная температура в Москве и ее окрестностях составит на 3-4 градуса ниже нормы.

Самый холодный день 12 ноября в Москве был зафиксирован в 1951 году, когда температура воздуха составила 21,1 градуса ниже нуля. Месячный же рекорд составляет 32,8 градуса и принадлежит 26 ноября 1890 года.

Самым теплым этот день в Москве был в минувшем году, когда максимальная температура 9,3 градуса тепла. Этому же году принадлежит и абсолютный рекорд месяца, когда максимальная температура достигла значения в 14,5 градуса тепла.