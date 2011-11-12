Правительство РФ согласовало поправки в законы по накопительной части пенсий

Правительство РФ согласовало и на следующей неделе внесет в Госдуму поправки в законодательство по выплате накопительной части пенсий с 1 июля 2012 года, сообщил в субботу глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

"Я думаю, в понедельник правительство должно направить уже в Госдуму", - сказал он.

Законопроект с учетом всех поправок будет принят в текущую сессию. В первом полугодии 2012 года будут приняты все необходимые нормативные акты для начала выплат.

В настоящее время, сказал Дроздов, "поправки проходят окончательную шлифовку в аппарате правительства РФ".