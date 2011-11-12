Собянин: большие планы развития Москвы - не временный PR-ход в связи с выборами

Московский градоначальник Сергей Собянин заявил, выступая на форуме депутатов муниципальных собраний столиц в субботу, что большие планы развития столицы - это не агитационный предвыборный ход.

"Эта работа не является предвыборной", и она не завершится после 4 декабря, когда пройдут выборы в Госдуму, заверил он, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Касаясь различных городских проектов, Собянин отметил, что речь идет о решении транспортных проблем, оздоровлении городских парков и столичного образования, модернизации здравоохранения, сносе пятиэтажек, капитальном ремонте многоквартирных домов.

"В следующем году вся эта работа будет продолжена", - отметил Собянин.