Собянин: большие планы развития Москвы - не временный PR-ход в связи с выборами
12 ноября 2011, 16:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Московский градоначальник Сергей Собянин заявил, выступая на форуме депутатов муниципальных собраний столиц в субботу, что большие планы развития столицы - это не агитационный предвыборный ход.
"Эта работа не является предвыборной", и она не завершится после 4 декабря, когда пройдут выборы в Госдуму, заверил он, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Касаясь различных городских проектов, Собянин отметил, что речь идет о решении транспортных проблем, оздоровлении городских парков и столичного образования, модернизации здравоохранения, сносе пятиэтажек, капитальном ремонте многоквартирных домов.
"В следующем году вся эта работа будет продолжена", - отметил Собянин.