Путин обнаружил, что в топливохранилище ЦОДа Сбербанка нет в наличии дров

Премьер-министр РФ Владимир Путин в субботу посетил Центр сопровождения клиентских операций "Южный порт" Сбербанка России и принял участие в церемонии открытия суперсовременного Центра обработки данных.

Его ввод в эксплуатацию приурочен к отмечаемому 12 ноября 170-летию крупнейшего банка страны.

ЦОД Сбербанка стал самым большим в Европе. Общая площадь Центра превышает 16 тысяч квадратных метров, площадь айти-залов - 5 тысяч квадратных метров. Строительство Центра обошлось Сбербанку в 1,2 млрд долларов.

Затем Путин открыл работу суперсовременного Центра. Для этого он приложил руку на специальное устройство, которое идентифицирует человека по рисунку линий на его ладони. Главе правительства показали, что из зала можно управлять всеми системами обеспечения Центра, а также контролировать все процессы Сбербанка.

Главе правительства рассказали, что Центр имеет двойную систему резервирования питания. Если отключится основное электричество, то энергию Центру будут давать дизельгенераторы, кроме того, есть собственная станция по хранению топлива.

"А дрова есть?" - с улыбкой поинтересовался глава правительства.

"Чего нет, так это дров", - ответил Греф.

Напомним, в этом году Сбербанк отмечает 170-летие: в 1841 г. император Николай I своим указом повелел учредить сберегательные кассы при Московской и Петербургской сохранных казнах. Первая сберегательная касса открылась в Санкт-Петербурге 1 марта 1842 года. Сегодня ОАО "СбербанкРоссии" - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников.