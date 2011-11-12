К концу года средняя зарплата врачей "скорой помощи" в Москве вырастет на 10% и составит 84 тысячи рублей. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин во время посещения Единого диспетчерского центра станции скорой помощи имени А.С. Пучкова.



"У вас будет расти и индексироваться заработная плата. Я думаю, что уже к концу этого года средняя заработная плата врачей вырастет до 84 тысяч рублей. Это приличная прибавка", - сообщил мэр столицы. В 2012 году власти Москвы будут "следить за тем, чтобы своевременно росла и индексировалась заработная плата", пообещал Собянин, передает ИТАР-ТАСС.