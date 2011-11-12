Музыкант Андрей Макаревич заявил о том, что агитация за "Единую Россию" на концерте "Машины времени" - не единственный случай. Ему известно, что незаконно агитировали за ЕР и на концерте Валерии.



В отношении себя такую практику Макаревич назвал "трахнуть без предупреждения". В интервью МК по поводу видео недельной давности Макаревич заявил: "Такая история не только со мной произошла, я знаю, что, то же самое было и на концерте певицы Валерии… Почему-то определенное сообщество хочет видеть музыкантов обязательно под какими-нибудь определенными флагами. А какого, собственно, хера?", - заявил Макаревич.



3 ноября в Кемерово во время выступления группы "Машина времени" на сцену вышел человек и объявил, что концерт проходит при поддержке партии "Единая Россия" и "Общероссийского народного фронта", после чего музыкантам вручили памятные медали. Как заявил Макаревич, ни он, ни его коллеги понятия не имели о готовящейся церемонии. По словам музыканта, перед началом концерта к группе обратился представитель администрации губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, обещавший от имени властей наградить коллектив почетными знаками "за выслугу перед искусством и за шахтерскую любовь".



В свою очередь музыкальный критик Артемий Троицкий раскритиковал позицию членов "Машины времени", не пожелавших обличить обманщика. По мнению Троицкого, если Макаревич не согласовывал свое выступление с партией власти, он должен был объявить зрителям, что не имеет отношения к "Единой России".