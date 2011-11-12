ФМС: Рейды против таджиков проходят по прямому указанию Медведева

В выходные дни Федеральная миграционная служба по поручению президента Дмитрия Медведева продолжит рейды против нелегальных мигрантов. Особое внимание будет уделено, прежде всего, выходцам из Таджикистана.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ФМС, поручение Медведева обещают выполнить "в сжатые сроки". "Я думаю, мы сумеем в сжатые сроки выполнить поручение президента РФ по наведению порядка среди определенного контингента иностранных граждан, а именно неквалифицированных специалистов, которые приезжают в Россию, в том числе, без знания русского языка. Мы их видим на площадях, вокзалах и строительных ярмарках", - заявил директор ФМС Константин Ромодановский.На встрече с Медведевым глава ФМС заявил, что таджики совершают больше преступлений, чем другие мигранты. Через пару часов после этого в центре Москвы прошла первая облава - стало известно о задержании около 50 мигрантов. СМИ предполагают, что "облавы" на таджиков асимметричный ответ на приговор летчикам российской авиакомпании Владимиру Садовничему и Алексею Руденко. Тегеран дал Москве таджикскую пощёчину.