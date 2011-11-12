Макаревич: В предвыборной истерии партии позволяют себе слишком много

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич попытался объяснить ситуацию с недавним концертом, который спонсировала политическая партия "Единая Россия". По мнению музыканта, "общество сошло с ума".



Так Макаревич отозвался о бурной реакции на злополучный концерт "Машины Времени" в Кемерово. Перед началом выступления объявили о том, что мероприятие проходит при поддержке партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта. Такая новость вызвала шквал негодования публики. Андрея Макаревича записали в сторонником партии власти. Лидер "Машины Времени" попытался оправдаться - мол все произошло без его ведома. В интервью "Московскому комсомольцу" Макаревич пояснил, что представители некоторых политических движений и партий, и в первую очередь "Единой России" позволяют себе непростительные вещи. Пресекать подобные случаи агитации музыкант предложил довольно радикально. "За такое убивать надо", - заявил Макаревич, передает Эхо Москвы.