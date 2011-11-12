МВД Украины оборудовало себе VIP-сауну. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает проверить эту информацию. Об этом он заявил накануне на брифинге, в ходе которого журналисты задали ему «неудобный» вопрос о покупке Министерством внутренних дел массажных ванн и джакузи.

«Я не думаю, что кому-то захотелось вылететь с работы. Но если это так, то это будет очень хорошим поводом заменить этого руководителя, который принял такое решение», - сказал АЗАРОВ.

Как сообщают «Аргументы недели – Крым», по словам премьера, он проверит информацию о закупке ванн и джакузи.

«К большому сожалению, много информации нужно делить на десять, а то и на сто. Но я благодарен за любую информацию, которая позволяет принять решение. Мы с этой ситуацией разберемся», - отметил глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что за полтора года работы ныне действующего Кабмина ни один государственный орган не купил дорогой автомобиль, несмотря на периодически появляющуюся информацию об этом.

Напомним, МВД приобрело медицинское оборудование на общую сумму 2,63 млн грн, в частности подводные души-массажи по 100 тыс грн, жемчужные ванны по 50 тыс грн, ванная для подводного душа-массажа с гидромассажной системой за 170 тыс грн.