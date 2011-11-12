На восстановление Химкинского леса Правительство и Москва потратят 2 млрд руб

В текущем году Правительство России выделит Москве субсидию в размере 100 миллионов рублей на восстановление Химкинского леса. Часть леса на участке с 15 по 58 км была вырублена при строительстве скоростной трассы Москва-Петербург.



Документом Правительства утверждаются правила, согласно которым уровень софинансирования Москвы по реализации мероприятий за счет субсидии составляет 95%, передает РБК. Уровень финансирования со стороны города должен составить около 1,9 млрд руб.